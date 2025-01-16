YNJ: Трамп планирует укрепить связи с РФ и КНР в экономике и сфере безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп планирует наладить контакты с Россией и Китаем, что поставит старых американских союзников в затруднительное положение, так как поддержка со стороны Вашингтона ослабнет.
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