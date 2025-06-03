ДГТУ совместно с «Роствертолом» разработают два новых БПЛА к осени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ), являющийся опорным вузом Ростовской области, совместно с компанией АО «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») к осени 2025 года намерены создать два новых беспилотника.
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