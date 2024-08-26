В Белоруссии решили проверить готовность органов теробороны у границы с Украиной

Под руководством начальника управления территориальной обороны с 26 августа по 6 сентября пройдет второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области Белоруссии, граничащей с Украиной.
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