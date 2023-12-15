Смягчить удары

Владимир Путин 14 декабря высказался о слишком суровых наказаниях за экономические преступления. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин по итогам прямой линии президента заявил о готовности разработать поправки о смягчении наказания за экономические преступления небольшой и средней тяжести.