Кочетков – 4-й вратарь в истории «Каролины» с победой в дебютном матче в НХЛ. Заливщик льда Эйрс был 3-м

Петр Кочетков – 4-й вратарь в истории «Каролины», выигравший дебютный матч. Россиянин одержал победу в матче с «Нью-Джерси» (3:2), отразив 17 из 19 бросков по своим воротам.
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