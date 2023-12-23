Четыре человека погибли и 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Авария произошла на трассе Ростов-на-Дону — СтавропольВ результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли четыре человека, пострадали еще 14 человек: 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, троим медпомощь оказана амбулаторно.