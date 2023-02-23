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Постпред при ООН Онал: Турция выступает за установление устойчивого мира на Украине

Постпред при ООН Онал: Турция выступает за установление устойчивого мира на Украине

Турецкий постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Седат Онал заявил, что Турция выступает за установление устойчивого мира на Украине и просит как можно скорее обрисовать контуры устойчивого мирного урегулирования конфликта.

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