Постпред при ООН Онал: Турция выступает за установление устойчивого мира на Украине

Турецкий постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Седат Онал заявил, что Турция выступает за установление устойчивого мира на Украине и просит как можно скорее обрисовать контуры устойчивого мирного урегулирования конфликта.
Турецкий постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Седат Онал заявил, что Турция выступает за установление устойчивого мира на Украине и просит как можно скорее обрисовать контуры устойчивого мирного урегулирования конфликта.
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