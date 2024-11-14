Китай готов создавать еще больше возможностей для партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет своего развития и открытости -- МИД КНР

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Китай готов рассматривать 31-ю неформальную встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ как благоприятный шанс предоставить еще больше возможностей для партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе /АТР/ за счет своего высококачественного развития и открытости высокого уровня.
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