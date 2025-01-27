Зеленский встретился с Макроном в Польше для обсуждения вопросов сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, провел встречу в Польше с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которой они обсудили вопросы сотрудничества между государствами.
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