Вместе к чистой планете.

Сотрудники нашего учреждения приняли участие в совместном проекте Ленинской районной организации Бобруйска ООО ´Белая Русь´ и местной общественной организации ´Волонтёры победы´, целью которой является забота о природе.
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