США основательно берутся за Китай

Александр Симаков

А Вас устраивает такая экономика, которая служит международным корпорациям и подчиняет этим корпорациям весь мир? Если Трамп разрушит эту экономику, ему спасибо надо будет сказать. И восстанавливать эту экономикеу никто не будет, о чём Вы сожалеете. В формате БРИКС выстраивается НОВАЯ мировая экономика, без США и прочих европ. Так вот, если Трамп разрушит всю мировую экономику, все страны в БРИКС проситься будут. А вот тогда уже надо будет посмотреть, кого принимать, а кого лесом послать.