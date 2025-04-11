Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США основательно берутся за Китай

США основательно берутся за Китай

  Пошлины США против Китая недавно были повышены до 145 %. Это больше напоминает уже и не пошлины, а практически эмбарго - запрет китайских товаров в США.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Трамп развалит всю экономику мировую. Что он делает.сумасшествие  какое-то .Развалить все и разрушить легко. потом попробуй восстанови.
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1 д.
Александр Симаков
А Вас устраивает такая экономика, которая служит международным корпорациям и подчиняет этим корпорациям весь мир?  Если Трамп разрушит эту экономику, ему спасибо надо будет сказать. И восстанавливать эту экономикеу никто не будет, о чём Вы сожалеете. В формате БРИКС выстраивается НОВАЯ мировая экономика, без США и прочих  европ.  Так вот, если Трамп разрушит всю мировую экономику, все страны в БРИКС проситься будут. А вот тогда уже надо будет посмотреть, кого принимать, а кого лесом послать.
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22 час.
Лш
Лариса шумбасова
Я думаю , что Китай не сильно огорчится . Они просто подождут что будет дальше . Да и Трамп увидит , что Китай лучше не трогать . А ЕС однозначно по миру пойдет , им не выстоять
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17 час.
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