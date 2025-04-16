Русский Колоколъ Назван ТОП регионов России по числу детей мигрантов: по иностранцу в каждый класс! Petrov Sergey/news.
"Запевай, нелегал!": хит "Матушка земля" объявили гимном депортации
Комментарии
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Андрей Васильченко
А давайте вспомним, как среднеазиаты относятся к русским в своих республиках! Погромы и издевательства над людьми, которые бок о бок с ними жили длительное время. В Россию должны возвращаться именно русские люди, а не то, что сейчас.
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19 час.
Александр
А где этот "кошмар"?Где взглянуть на него?
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15 час.
Александр
Зачем врёте?
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15 час.
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