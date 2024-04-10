В парке Победы в Тамбове установят светодиодную конструкцию в виде звезды

В сквере "50 лет Победы" в Тамбове будет установлена светодиодная декоративная конструкция. В настоящее время проходит определение организации, которая изготовит и смонтирует элемент в виде пятиконечной звезды.
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