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Дорогие машины, туалет за 800 тысяч и банкеты: за что судят верхушку МВД Петербурга

Дорогие машины, туалет за 800 тысяч и банкеты: за что судят верхушку МВД Петербурга

Сергей Савостьянов/ТАСС 21 июня 15K прочитали Хамовнический суд Москвы приступил к слушанию резонансного уголовного дела экс-помощника главы МВД и бывшего начальника санкт-петербургского главка Сергея Умнова, а также его троих высокопоставленных сотрудников.

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