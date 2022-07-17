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В Берлине признали, что без российского газа Германия зиму не переживёт

В Берлине признали, что без российского газа Германия зиму не переживёт

В случае полной остановки газопровода "Северный поток" Германия не переживет зиму, имеющихся запасов в лучшем случае хватит на один месяц, да и то, если он будет "относительно теплым".

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