В Берлине признали, что без российского газа Германия зиму не переживёт

В случае полной остановки газопровода "Северный поток" Германия не переживет зиму, имеющихся запасов в лучшем случае хватит на один месяц, да и то, если он будет "относительно теплым".
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