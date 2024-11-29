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Елабужский район лидирует по объему инвестиций на душу населения

Елабужский район лидирует по объему инвестиций на душу населения

Объем инвестиций Елабужского района по итогам первого полугодия 2024 года составил 50 миллиардов рублей, рассказал глава Рустем Нуриев во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.

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