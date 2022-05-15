The Guardian: «золотая эра» дешевой еды в Великобритании заканчивается

Правительству пора задуматься о мерах поддержки граждан Экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг сообщил, что гражданам страны стоит готовится к высоким ценам на продукты в долгосрочной перспективе.
Правительству пора задуматься о мерах поддержки граждан Экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг сообщил, что гражданам страны стоит готовится к высоким ценам на продукты в долгосрочной перспективе.
Свежие комментарии