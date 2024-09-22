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Зеленский не смог назвать успешными действия ВСУ в Курской области

Зеленский не смог назвать успешными действия ВСУ в Курской области

Атака на территорию Курской области не принесла киевскому режиму "оглушительного успеха", сознался Зеленский.

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