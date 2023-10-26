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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Быстрый рецепт пасты с фаршем

Как приготовить вкусную пасту с фаршем быстро. Вот простой и быстрый рецепт приготовления пасты с мясом: Ингредиенты: — 200 г пасты (любого сорта) — 250 г фарша (говядины, свинины или курицы) — 1 луковица, мелко нарезанная — 2 зубчика чеснока, измельченные — 1 столовая ложка оливкового масла — 1/2 ….

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