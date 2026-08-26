Эквадор: Несколько человек получили ранения в результате предполагаемой перестрелки между преступниками на острове Тринитария, расположенном в южной части Гуаякиля, провинция Гуаяс, по состоянию на вечерние часы.
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