Самый странный стратегический провал Израиля

Перечень странностей в нападении ХАМАС наводит на мысли о силах, которые за ним стоят Во второй половине октября экс-министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что нынешние события — «это самая главная неудача в нашей истории со времен войны 1948 года; это военный, разведывательный и стратегический провал».