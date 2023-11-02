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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Самый странный стратегический провал Израиля

Самый странный стратегический провал Израиля

Перечень странностей в нападении ХАМАС наводит на мысли о силах, которые за ним стоят Во второй половине октября экс-министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что нынешние события — «это самая главная неудача в нашей истории со времен войны 1948 года; это военный, разведывательный и стратегический провал».

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