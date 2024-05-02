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Киз о прошлых неудачах в Мадриде: «Искренне сказала себе: «Да пошло оно!» И тогда наконец заставила себя играть здесь в хороший теннис»

Киз о прошлых неудачах в Мадриде: «Искренне сказала себе: «Да пошло оно!» И тогда наконец заставила себя играть здесь в хороший теннис»

Американка впервые с августа 2022-го вышла в полуфинал турнира WTA 1000. До этого сезона она не выигрывала в Мадриде больше двух матчей подряд.

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