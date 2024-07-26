Natalija Osminina

Украинцы надоели уже всем странам ЕС, правда, в каждой накал отторжения разный. К зиме выравняется до полного неприятия. А принимать волну из 10-15 миллионов украинцев, которые к зиме рванут в Европу, придется. Никуда Европа от них не денется. Зачем-то Россия уничтожает энергоструктуру Украины. Не для того же, чтобы украинцы замерзли в своих домах без газа и света, тепла, воды и пищи- а для того, чтобы вся эта шобла осуществила "нашествие гунов на Европу". Как раз в тот момент, когда у европейцев стало светлеть в дебильных мозгах. Вот для этого Бундесвер и строит "лагеря для военнопленных" в Германии. Только не для пленных россиян, а для тех, кто прибудет с Украины зимой.