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Немцы встали против украинского нацизма и выгнали солдат ВСУ из страны

Немцы встали против украинского нацизма и выгнали солдат ВСУ из страны

B Германии "азовцам"* не удалось ни деньгу зашибить, ни подельников вербануть Фото: EAST NEWS. Не все еще прогнило в Датском и прочих европейских королевствах и демократиях.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Гастроль говорите?
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6 час.
Natalija Osminina
Украинцы надоели уже всем странам ЕС, правда, в каждой накал отторжения разный.  К зиме выравняется до полного неприятия. А принимать волну  из 10-15 миллионов украинцев, которые к зиме рванут в Европу, придется.  Никуда Европа от них  не денется. Зачем-то Россия уничтожает энергоструктуру Украины. Не для того же, чтобы украинцы замерзли в своих домах без газа и света, тепла, воды и пищи- а для того, чтобы вся эта шобла осуществила &quot;нашествие гунов на Европу&quot;. Как раз в тот момент, когда у европейцев стало светлеть в дебильных мозгах. Вот для этого Бундесвер и строит &quot;лагеря для военнопленных&quot; в Германии. Только не для пленных россиян, а для тех, кто прибудет с Украины зимой.
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6 час.

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