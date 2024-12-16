В Северодвинске прошла X Всероссийская олимпиада по судостроению

Предприятие ОСК Севмаш подвел итоги образовательного проекта.Победителями и призёрами стали двенадцать школьников из Северодвинска, а также из Нижегородской, Архангельской областей, Москвы, Красноярского и Краснодарского краёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии