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Даже до Линси Грэма дошло

Даже до Линси Грэма дошло

ВИДЕО здесь    Тем временем, что думают американцы: Самый проукраинский политик Америки, сенатор Линси Грэм, который когда-то даже призывал убить Путина:   "Теперь все американцы, включая меня, поняли, что с Зеленским нельзя иметь никаких дел.

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