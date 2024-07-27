Кирилл Сафонов признался, что у него две Родины

Переехавший из России актер Кирилл Сафонов поделился своими впечатлениями о жизни в Израиле и выразил свою двойственную патриотическую привязанность – одну, врожденную, и другую, полученную в результате перемены места жительства.
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