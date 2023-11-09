«Измени Толстой одну букву, не было бы ни Ленина, ни ленинизма»

Писатель и литературовед, лауреат Госпремии, «Большой книги» и «Золотого орла» Павел Басинский выпустил «Подлинную историю Константина Левина», продолжающую его знаменитую серию о Льве Николаевиче Толстом.
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