Расположенные в 27 км к югу от городка Луншэн, обширные рисовые террасы «Драконий хребет» (Лунцзи) слой за слоем покрывают холмы и горы.
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