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Володин назвал самой большой проблемой Польши «сумасшедших» во власти

Володин назвал самой большой проблемой Польши «сумасшедших» во власти

Вячеслав Володин назвал самой большой проблемой Польши «сумасшедших» во власти. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале председателя нижней палаты парламента Российской Федерации.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
между &quot;«сумасшедшие» во власти&quot; и &quot;руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы&quot; дистанция, однако! Польша торгует фобией, не более того. кто им разрешит в реале? кому не понятно, что Польша = НАТО?
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11 час.
ЛТ
Лидия Тимофеева
В нашей стране таких сумашедших не меньше, если не больше. Вранье безконечное о нехватке рабочих и безлимитный завоз гастеров из азии, в то время как 4млн безработных в стране. Еще много какого безумия делает нынешняя власть.  Начните с себя, потом о других будешь писать, володин
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8 час.
И
Иван
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