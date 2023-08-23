Володин назвал самой большой проблемой Польши «сумасшедших» во власти

между "«сумасшедшие» во власти" и "руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы" дистанция, однако! Польша торгует фобией, не более того. кто им разрешит в реале? кому не понятно, что Польша = НАТО?

ЛТ

Лидия Тимофеева

В нашей стране таких сумашедших не меньше, если не больше. Вранье безконечное о нехватке рабочих и безлимитный завоз гастеров из азии, в то время как 4млн безработных в стране. Еще много какого безумия делает нынешняя власть. Начните с себя, потом о других будешь писать, володин