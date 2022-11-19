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Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Каршияка», «Анадолу Эфес» примет «Коньяспор»

В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча. «Тюрк Телеком» сыграет с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» примет «Коньяспор».

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