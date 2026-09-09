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Ивановские новости

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Курьеры из Московской области похитили 1,4 млн у пенсионерки из Ивановской области

Курьеры из Московской области похитили 1,4 млн у пенсионерки из Ивановской области

Молодые люди похитили у пенсионерки 1,4 млн рублей, убедив её срочно передать деньги под предлогом проверки.

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