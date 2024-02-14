Секретный разговор стал общим достоянием: 1500 небратьев, русский "Искандер" и Starlink Маска

На Украине уверяют, что русские военные начали активно использовать спутниковые терминалы Starlink.Разведка Незалежной активно продвигает в массы мысль о том, что русские закупают спутниковые терминалы Starlink.
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