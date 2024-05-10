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Мостовой о «Краснодаре»: «Хорошо шли при Ивиче, регулярно набирали очки. А теперь что? Даже Сперцян стал хуже играть, а он лидер команды. Просто «Зенит» еще дает шансы»

В последних пяти матчах «быки» одержали две победы при одной ничьей и двух поражениях. – Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом? – Есть сомнения на этот счет.

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