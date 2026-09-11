Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после победы над «Буде-Глимтом» (5:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов высказался о попадании в список номинантов на престижную индивидуальную футбольную награду «Золотой мяч».
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