Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после победы над «Буде-Глимтом» (5:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов высказался о попадании в список номинантов на престижную индивидуальную футбольную награду «Золотой мяч».