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Газета.ру

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Блогер Лебедев заявил, что нужно жить на 30 тысяч при зарплате в 60 тысяч рублей

Блогер Лебедев заявил, что нужно жить на 30 тысяч при зарплате в 60 тысяч рублей

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в интервью проекту «50 вопросов» поделился рецептом финансового благополучия на зарплату в 60 тысяч рублей.

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