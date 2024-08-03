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Психолог Самбурский: у людей с низкой самооценкой выше риск абьюзивных отношений

Психолог Самбурский: у людей с низкой самооценкой выше риск абьюзивных отношений

Люди, которые впервые узнают об абьюзивных отношениях, почти всегда могут привести пример из жизни своих знакомых и примеры, когда жертва, найдя силы выйти из отношений с одним тираном, тут же находит себе точно такого же партнера.

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