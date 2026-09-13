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Мировое обозрение

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Дрозденко: Несколько компаний увеличат поставки бензина на АЗС в Ленобласти

Дрозденко: Несколько компаний увеличат поставки бензина на АЗС в Ленобласти

Власти Ленинградской области обсуждают радикальные меры для стабилизации топливного рынка. Губернатор Александр Дрозденко допустил введение режима отпуска бензина по чётным и нечётным номерам автомобилей — через день.

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