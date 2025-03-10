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Политика как она есть

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Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединенными Штатами

Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединенными Штатами

Соединенные Штаты уничтожили Украину тем, что желали воевать с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью со своим коллегой Крисом Куомо, запись диалога опубликована в социальной сети X.

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