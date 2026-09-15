МИД России снова констатирует неприемлемость "чинимого главарями современной Украины беззакония". Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Восточный поворот...
- Словакия наращива...
- Окружение Трампа ...
ииииииии????? каков будет наш ответ???? очередная красная полосочка и безмерная озабоченность?????