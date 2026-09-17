РБК: Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих

17 сентября 2026 года Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.
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