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Итоги первого дня голосования: в Прикамье на участки пришли более 20 % избирателей

Итоги первого дня голосования: в Прикамье на участки пришли более 20 % избирателей

ПЕРМЬ, 18 сентября, ФедералПресс. В Пермском крае завершился первый день очного голосования. Явка, по оперативным данным ЦИК РФ, составила 21,93 %.

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