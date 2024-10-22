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Газета.ру

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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил комфортный уровень жизни в Москве и Петербурге

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил комфортный уровень жизни в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется высокий комфортный уровень жизни. Об этом бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, делясь своими впечатлениями от поездки в Россию.

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