В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется высокий комфортный уровень жизни. Об этом бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, делясь своими впечатлениями от поездки в Россию.
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