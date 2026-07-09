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Киркоров восхваляет Пугачеву на концерте «Звезды Русского радио»

Киркоров восхваляет Пугачеву на концерте «Звезды Русского радио»

В Санкт-Петербурге проходит второй вечер фестиваля «Белые ночи». Концерт «Звезды Русского радио» открыл Филипп Киркоров, который еще до выхода на сцену успел пообщаться с журналистами и поделиться откровениями.

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