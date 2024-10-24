Бизнесмен высказался о саммите БРИКС в КазаниСегодня в Казани пройдёт последний день саммита БРИКС. Проанализировав информацию последних дней, немецко-финский предприниматель Ким Дотком понял, что объединение без единого выстрела смогло отобрать мировое господство у США.
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