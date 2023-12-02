Это как первая встреча зебры и льва: когда причину холодных рук и ног стоит искать в голове

Холодные руки и ноги говорят о том, что нарушается кровоснабжение в периферийных сосудах. Как рассказала психолог Карина Еремян, такое может быть на фоне спазма, который происходит при выработке адреналина — гормона стресса.
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