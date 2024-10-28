В Шиловском районе в аварии скончался 62-летний пассажир Land Rover

Авария произошла около 16:35 на 279 километре автодороги М-5 «Урал». По данным полиции, 54-летний москвич на Land Rover выехал на встречную полосу и врезался в BMW под управлением 29-летнего жителя Московской области.
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