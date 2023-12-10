Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью «Вести Крым» сообщила, что в настоящее время все силы Вашингтона направлены на то, чтобы Европейский союз, в частности, и Западная Европа, в целом, находились в абсолютной зависимости от США и Великобритании.
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