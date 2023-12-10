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Правительства стран ЕС не могут объяснить, зачем тратят деньги на киевский режим

Правительства стран ЕС не могут объяснить, зачем тратят деньги на киевский режим

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью «Вести Крым» сообщила, что в настоящее время все силы Вашингтона направлены на то, чтобы Европейский союз, в частности, и Западная Европа, в целом, находились в абсолютной зависимости от США и Великобритании.

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