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Противоречивый Казахстан

Противоречивый Казахстан

Об​ инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил 28​ ноября президент Казахстана​ Касым-Жомарт Токаев, отметив, что инициатива​ исходила​ от​ российского лидера.

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