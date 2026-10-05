Трамп обвинил Fox News в недостаточном освещении его предвыборных выступлений

Трамп пригрозил Fox News потерей зрителей, пожаловавшись на недостаточное освещение своих митингов. Незадолго до его поста канал показал фрагмент выступления в Огайо, а на сайте Fox вышел отдельный материал о нем.
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