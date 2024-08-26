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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam можно бесплатно забрать игру во вселенной SCP, у которой больше 20 тыс отз...

В Steam можно бесплатно забрать игру во вселенной SCP, у которой больше 20 тыс отз...

В Steam можно бесплатно забрать игру во вселенной SCP, у которой больше 20 тыс отзывов. Скоро ее сделают платнойРазработчики из Fusion Creators Studio сделали важную новость касательно будущего игры SCP: Containment Breach Multiplayer, вышедшей в 2021 году и получившей рейтинг 85% в Steam (сформирован на основе 23 тыс отзывов).

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