В Steam можно бесплатно забрать игру во вселенной SCP, у которой больше 20 тыс отз...

В Steam можно бесплатно забрать игру во вселенной SCP, у которой больше 20 тыс отзывов. Скоро ее сделают платнойРазработчики из Fusion Creators Studio сделали важную новость касательно будущего игры SCP: Containment Breach Multiplayer, вышедшей в 2021 году и получившей рейтинг 85% в Steam (сформирован на основе 23 тыс отзывов).